Martina Kiehnle 2 RT @verusoss1: Eigenartig, Radio Tirol: abgelehnten Asylbewerber aus Afrika, der die Hilfe dieser Kirche in Anspruch genommen hatte u. im B… vor 3 Stunden 🌹 RT @verusoss1: Eigenartig, Radio Tirol: abgelehnten Asylbewerber aus Afrika, der die Hilfe dieser Kirche in Anspruch genommen hatte u. im B… vor 4 Stunden MDR AKTUELL Nach Feuer in Kathedrale von Nantes: In Gewahrsam genommener Mann laut Staatsanwaltschaft wieder frei. Er soll am B… https://t.co/LjXelPxRNl vor 12 Stunden RND Das Feuer in der Kathedrale von #Nantes schockiert Frankreich. Die Ermittler gehen nach ersten Untersuchungen von B… https://t.co/rg5sDGfhak vor 12 Stunden Empfehlung RT @verusoss1: Eigenartig, Radio Tirol: abgelehnten Asylbewerber aus Afrika, der die Hilfe dieser Kirche in Anspruch genommen hatte u. im B… vor 1 Tag Daughter Zhivago ⭐⭐ RT @tagesschau: Mann nach Feuer in Kathedrale von Nantes in Gewahrsam https://t.co/D65D7g3ex7 #Nantes #Feuer #Kathedrale #Gewahrsam vor 1 Tag