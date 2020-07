20.07.2020 ( vor 3 Stunden )

Wegen Brandstiftung hat das Landgericht Düsseldorf am Montag einen ehemaligen Kioskbetreiber zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt. Der 46-Jährige hatte nach Überzeugung des Gerichts seinen ungenutzten Kiosk in einem fünfstöckigen Mietshaus in Düsseldorf nachts im März 2018 angezündet. Verletzt wu