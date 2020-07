20.07.2020 ( vor 13 Stunden )

Die Staats- und Regierungschefs haben ihre Verhandlungen erneut in großer Runde aufgenommen. Erste Einigungen sind nun offenbar erreicht worden. Alle Infos im Newsblog. Seit Freitag verhandeln die EU- Staaten über den Finanzrahmen für die kommenden Jahre und die wirtschaftlichen Aufbauhilfen in der Corona Krise . Am Montagmorgen wurde der Sondergipfel nochmals verlängert. Nun haben die Staats- u...