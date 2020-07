USA: Wieder Schießerei in Chicago – Trump will sich äußern Präsident Trump beklagt die Zunahme von Gewaltverbrechen in mehreren US-Großstädten. Doch um den Einsatz der Bundespolizei gibt es Streit. Nun kommt es wieder...

t-online.de vor 4 Stunden - Welt





Trump vollzieht Kehrtwende und plädiert für Tragen von Masken Kehrtwende von Donald Trump im Umgang mit der Corona-Pandemie: Der US-Präsident hat die Bürger erstmals ausdrücklich zum Tragen von Masken aufgefordert.

stern.de vor 4 Stunden - Politik