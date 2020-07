22.07.2020 ( vor 1 Woche )

Etwas wärmere Temperaturen, Gewitter und Schauer prägen am Mittwoch das Wetter in Bayern. An den Alpen und im Vorland ist eine feuchtwarme Luftmasse wetterbestimmend, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in München am Mittwoch mitteilte. Ansonsten sorgt ein Hochdruckeinfluss für bis zu 29 Grad in der