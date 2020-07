23.07.2020 ( vor 2 Stunden )



In Berlin-Moabit ist eine Frau umgebracht worden. Der In Berlin-Moabit ist eine Frau umgebracht worden. Der Partner der 52-Jährigen hat sich in Brandenburg selbst getötet, wie die Berliner Polizei am Donnerstag mitteilte. Zunächst sei am späten Mittwochabend die Leiche der 52 Jahre alten Frau in einer Wohnung in der Calvinstraße gefunden worden, hieß e 👓 Vollständige Meldung