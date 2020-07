25.07.2020 ( vor 2 Tagen )



Manchester (dpa) - Manchester United ist offenbar an einer Verpflichtung von Kingsley Coman vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern Manchester (dpa) - Manchester United ist offenbar an einer Verpflichtung von Kingsley Coman vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München interessiert. Laut einem Bericht des Magazins "The Athletic" hat der Club der Premier League bereits Gespräche mit dem französischen Flügelstürmer geführt. D 👓 Vollständige Meldung