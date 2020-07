27.07.2020 ( vor 5 Stunden )

Die ukrainische Führung und die von Russland unterstützten Separatisten in der Ostukraine haben eine Waffenruhe vereinbart, die seit Mitternacht gilt. Bisherige Vereinbarungen scheiterten jedoch schon nach kurzer Zeit. Nach mehr als 20 Anläufen ist im Kriegsgebiet in der Ostukraine eine neue Waffenruhe in Kraft getreten. Die "völlige und allumfassende Feuereinstellung" galt nach Angaben des Prä...