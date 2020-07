28.07.2020 ( vor 4 Stunden )

In Portland gehen die "Black Lives Matter"-Proteste weiter. Teils auch mit Gewalt auf den Straßen. US-Präsident Trump will weitere Truppen schicken und äußert eine deutliche Drohung an die "Unruhestifter". US-Präsident Donald Trump hat Demonstranten in Portland im Westküstenstaat Oregon gedroht. "Anarchisten, Unruhestifter oder Demonstranten", die das Bundesgerichtsgebäude in Portland oder and...