Corona und Urlaub: Die Rückkehr des Virus Das große Urlauber-Risiko, ein US-Präsident in Bedrängnis und die neuesten Forschungsergebnisse zum Coronavirus: Lesen Sie hier Ihren Wochenüberblick.

Spiegel vor 4 Tagen - Wissen





Bayern will Digitalisierung von Schulen beschleunigen Die bayerische Staatsregierung will die Digitalisierung von Schule und Unterricht in den kommenden Jahren mit einer knappen halben Milliarde Euro zusätzlich...

t-online.de vor 5 Tagen - Deutschland