Am Strand der Nordsee-Gemeinde Büsum werden zwei Frauen gesucht. Die Polizei setzte einen Hubschrauber mit Wärmebildkamera ein. Am Dienstag geht die Suche auf dem Wasser weiter. An der Büsumer Küste (Kreis Dithmarschen) suchen Polizei und Feuerwehr seit Montagabend nach zwei Frauen. Gegen 20 Uhr habe ein Passant die Polizei alarmiert, der am Hauptstrand in Büsum Kleidung gefunden habe, teilte ... 👓 Vollständige Meldung