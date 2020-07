28.07.2020 ( vor 4 Stunden )



In einer Unfallmeldung ging es um das Ende einer Fahrspur. AfD-Politiker In einer Unfallmeldung ging es um das Ende einer Fahrspur. AfD-Politiker Gunnar Lindemann sah links-grüne Ideologien am Werk. Das ging nach hinten los. Eine Glosse. 👓 Vollständige Meldung