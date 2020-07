29.07.2020 ( vor 8 Stunden )



In den nächsten Tagen knacken die Temperaturen in Nordrhein-Westfalen voraussichtlich die 30-Grad-Marke. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, sollen die Höchstwerte am Freitag im Rheinland bei bis zu 36 Grad liegen. Der Donnerstag startet bereits sonnig und trocken, die Tempera