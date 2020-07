29.07.2020 ( vor 6 Stunden )



Washington (dpa) - Die USA wollen ein Drittel der bislang in Deutschland stationierten Washington (dpa) - Die USA wollen ein Drittel der bislang in Deutschland stationierten Soldaten möglichst rasch abziehen: Gut die Hälfte der rund 12.000 betroffenen Soldaten sollen in die USA zurückgeholt, weitere 5600 in andere Nato- Länder verlegt werden. Das kündigte Verteidigungsminister Mark Esp 👓 Vollständige Meldung