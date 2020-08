THE HEALTH CAPTAINS CLUB RT @MirjamBauer: Heute startet das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft seine Tour in Münster bis 2. Aug, danach in Hamm; weitere Städte folg… vor 1 Woche MirjamBauer Heute startet das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft seine Tour in Münster bis 2. Aug, danach in Hamm; weitere Städ… https://t.co/XcUp2Dib2Y vor 1 Woche Lizzynet Die MS Wissenschaft startet heute in Münster und besucht noch 18 weitere Städte. Hingehen! #mitmachen Ausstellung… https://t.co/le3OS99Rq9 vor 1 Woche Münsterland Portal Am 30. Juli startet das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft in Münster am Stadthafen seine Tour durch 19 Städte in D… https://t.co/uD4p1sfs7V vor 1 Woche