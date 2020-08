01.08.2020 ( vor 4 Stunden )



Die kommenden Tage gehen in Hessen mit einem leichten Rückgang der Temperaturen einher. So prognostizieren die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) einen teilweise bewölkten Sonntag mit Temperaturen zwischen 24 und 28 Grad. In höheren Lagen dürften die Temperaturen etwas stärker fallen. I 👓 Vollständige Meldung