01.08.2020 ( vor 5 Stunden )



Der Sommer in Deutschland gibt ordentlich Gas, das Thermometer kratzt an der 30-Grad-Marke. Was kann man jetzt tun, damit die eigenen vier Wände nicht zur Sauna werden? Wir geben Ihnen zehn Anti- Der Sommer in Deutschland gibt ordentlich Gas, das Thermometer kratzt an der 30-Grad-Marke. Was kann man jetzt tun, damit die eigenen vier Wände nicht zur Sauna werden? Wir geben Ihnen zehn Anti- Hitze Tipps , mit denen Sie Ihre Wohnung kühl halten. Wer in der Stadt lebt oder arbeitet, leidet im Somme 👓 Vollständige Meldung