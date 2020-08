Mündige Bürger oder "Covidioten". In Berlin protestieren Tausende gegen die staatlichen Auflagen im Zuge der Pandemie. Jenseits des Demozuges gibt es dafür...

Demonstration gegen geplante Räumung: Auseinandersetzungen Am Rande einer Demonstration gegen geplante Räumungen ist es am Samstag in Berlin zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Dabei...

t-online.de vor 13 Stunden - Politik Auch berichtet bei • DiePresse.com