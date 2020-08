02.08.2020 ( vor 3 Stunden )

Etwa 60 Demonstranten haben am Samstag eine Brücke in der Dortmunder Innenstadt besetzt, um auf den Klimawandel hinzuweisen. Die Versammlung sei nicht angemeldet gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Gegen zehn Uhr am Samstagmorgen hatte die Polizei die Fahrbahn an der Dortmunder Möllerbrücke