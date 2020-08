02.08.2020 ( vor 11 Stunden )



Am Essener Amtsgericht geht es heute um einen tödlichen Autounfall bei einer Hochgeschwindigkeitsfahrt auf einer Autobahn im Ruhrgebiet. Angeklagt wegen fahrlässiger Tötung ist ein 25 Jahre alter Autofahrer aus Essen. Er soll am späten Abend des 20. März 2019 bei mindestens 286 Stundenkilometern die