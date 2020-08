03.08.2020 ( vor 3 Stunden )



Das Bildungsministerium in Brandenburg prüft angesichts der aktuellen Lage eine Das Bildungsministerium in Brandenburg prüft angesichts der aktuellen Lage eine Maskenpflicht in den weiterführenden Schulen . Das sagte Sprecherin Ulrike Grönefeld der Deutschen Presse -Agentur am Montag. Gemeint sei das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes in den Gebäuden, etwa auf Fluren. Details d 👓 Vollständige Meldung