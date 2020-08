05.08.2020 ( vor 3 Stunden )



Fußball-Bundesligist Werder Bremen ist an einer Leihe von Offensiv-Talent Tahith Chong von Manchester United interessiert. "Er hat großes Tempo, er kommt über die Außenbahn - vom Profil her passt er", sagte Sportchef Frank Baumann dem "Weser-Kurier" am Mittwoch. "Solche Jungs von Top-Clubs auszuleih Fußball-Bundesligist Werder Bremen ist an einer Leihe von Offensiv-Talent Tahith Chong von Manchester United interessiert. "Er hat großes Tempo, er kommt über die Außenbahn - vom Profil her passt er", sagte Sportchef Frank Baumann dem "Weser-Kurier" am Mittwoch. "Solche Jungs von Top-Clubs auszuleih 👓 Vollständige Meldung