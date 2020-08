Soziale Medien: Facebook-Werbeboykott wird verlängert – kein Einbruch bei den Werbeeinnahmen Die Organisatoren wollen den Facebook-Werbeboykott auf den August ausdehnen. Facebook tut aus ihrer Sicht immer noch zu wenig gegen Hass und Hetze.

Handelsblatt vor 6 Tagen - Technik





Google, Facebook, Apple, Amazon: Facebook, Amazon und Co. auf der Anklagebank: Big Tech wird in die Mangel genommen Vier Chefs von Tech-Giganten werden von US-Kongressabgeordneten per Videokonferenz in die Mangel genommen. Es geht um die Frage, ob Amazon, Apple, Facebook und...

stern.de vor 1 Woche - Kultur