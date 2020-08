06.08.2020 ( vor 5 Stunden )



Donald Trump kämpft weiter gegen mögliche Briefwahlen. Das Wahlkampfteam des US-Präsidenten hat Klage gegen Nevada eingereicht. Zudem verfolgt es eine neue Strategie gegen Joe Biden . Das Wahlkampfteam von US-Präsident Donald Trump und seine Republikanische Partei haben den Bundesstaat Nevada wegen der Pläne zur Stimmabgabe per Brief bei der Präsidentenwahl am 3. November verklagt. Die Klage vor... 👓 Vollständige Meldung