Am heutigen Samstag wird es wieder heiß. Ab mittags müssen Sie mit starker, teils extremer Wärmebelastung rechnen. Nur an den Küsten ist es etwas kühler....

Ganz Deutschland hat Ferien - und sehnt sich nach Sommerwetter. Zwar dürfen wir uns in den nächsten Tagen über Sonne und Hitze in Deutschland mit stellenweise...

Ein Blick auf die Wetterkarte zeigt: In ganz Mittel- und Westeuropa liegen die Temperaturen derzeit bei über 30 Grad. In einigen Ländern sogar weit darüber...

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland erwarten auch am Sonntag Temperaturen bis zu 38 Grad. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom...

Sonne pur und Hitze in Sachsen Die Menschen in Sachsen erwartet am Wochenende hochsommerliches Wetter. Wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag mitteilte, wird am Himmel kaum eine Wolke zu...

