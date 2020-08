13.08.2020 ( vor 12 Stunden )



Eine Gewitterfront mit Starkregen hat in Teilen von Rheinland-Pfalz für überflutete Straßen, umgestürzte Bäume, gesperrte Straßen und vollgelaufene Keller gesorgt. In Sinzig und Remagen (Kreis Ahrweiler) hatten die Feuerwehrkräfte am Mittwochabend zahlreiche Einsätze, wie die Polizei mitteilte.