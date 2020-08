13.08.2020 ( vor 6 Stunden )

Lissabon (dpa) - RB Leipzig tritt mit Yussuf Poulsen und Christopher Nkunku in der Offensive zum Champions-League- Viertelfinale gegen Atlético Madrid an. Im ersten Pflichtspiel ohne den einstigen Torgaranten Timo Werner verzichtet Trainer Julian Nagelsmann hingegen in der Startelf auf den zuletzt an