CM Krefelder Zoo: Beschuldigte Frauen lehnen nach Brand in Affenhaus Geldstrafen ab...mies diese Frauen, einfach nur m… https://t.co/qFgN1mYc5N vor 4 Minuten Funke Zentralredaktion Krefeld: Frauen lehnen Strafbefehle für Brand in Affenhaus ab https://t.co/oCh7aNJgtw vor 5 Minuten Stefanie RT @FWWinterberg: Krefelder Zoo: Beschuldigte Frauen lehnen nach Brand in Affenhaus Geldstrafen ab https://t.co/sjHrzDzTXa via @derspiegel vor 1 Stunde Franz W.Winterberg Krefelder Zoo: Beschuldigte Frauen lehnen nach Brand in Affenhaus Geldstrafen ab https://t.co/sjHrzDzTXa via @derspiegel vor 1 Stunde AusSpanienniksneues RT @derspiegel: Im Fall des abgebrannten Affenhauses im Krefelder Zoo kommt es nun wohl zum Prozess. Die Beschuldigten, die das Feuer durch… vor 2 Stunden