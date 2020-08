Jungen wird Selbstbewusstsein antrainiert, Mädchen Selbstkritik. Das ist die These der in den USA gefeierten Autorin Reshma Saujani. Sie beklagt einen...

Das Ehepaar Eva und Jan S. war Anfang August in einen tragischen Unfall verwickelt, der die beiden 70-Jährigen das Leben kostete. Nachdem das Paar am selben Tag...

Kamala Harris will die nächste Vizepräsidentin der USA werden – und die übernächste Präsidentin? Warum sie und Joe Biden gute Chancen haben, Donald Trump...

Schleswig-Holstein: Wildschwein schwimmt durch Ostsee an Badestrand voller Gäste – und das Geschrei ist groß An der Ostsee herrschte am Wochenende große Aufregung: Da kam tatsächlich ein Wildschwein durchs Meer geschwommen und sein Ziel war der Strand in Schönhagen...

stern.de vor 5 Tagen - Politik