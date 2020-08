16.08.2020 ( vor 3 Stunden )

Im nächsten Jahr steht die Bundestagswahl an. Das nimmt Berlins Regierender Bürgermeister zum Anlass, ein neues Amt in Erwägung zu ziehen. Als Bundesbauminister hätte er bereits konkrete Pläne. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) möchte nach der nächsten Bundestagswahl Minister we