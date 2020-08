17.08.2020 ( vor 10 Stunden )

In der FDP stehen personelle Veränderungen bevor: Parteichef Christian Lindner will Generalsekretärin Teuteberg bereits im Herbst ersetzen. Einen Nachfolger hat er in Rheinland-Pfalz gefunden. FDP-Chef Christian Lindner will Volker Wissing schon auf dem Parteitag im September als Generalsekretär durchsetzen, obwohl die amtierende Generalsekretärin Linda Teuteberg ihren Rücktritt nicht angebote...