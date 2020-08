Corona in Deutschland: RKI meldet 1.510 Neuinfektionen an einem Tag

19.08.2020 ( vor 5 Tagen )

Die Zahl der täglichen Corona- Neuinfektionen in Deutschland steigt wieder. An nur einem Tag wurden nun mehr als 1.500 Infizierte registriert. In Bayern zieht die Test-Panne der Landesregierung derweil weitere Kreise. Das Robert Koch-Institut hat die höchste Zahl an Corona-Neuinfektionen in Deutsch