Quelle: DPA - vor 1 Tag



Anschlag auf Berliner Autobahn: Ermittlungen gehen weiter 01:00 Berlin, 20.08.20: Nach dem mutmaßlich islamistischen Anschlag mit einem Auto auf der Berliner Stadtautobahn kommt der Tatverdächtige in die Psychiatrie: Das entschied ein Haftrichter am Mittwochabend. Am Donnerstag setzen die Sicherheitsbehörden ihre Ermittlungen gegen den 30-Jährigen fort. Gegen...