22.08.2020 ( vor 6 Stunden )



Die Klima-Aktivistin Greta Thunberg hat nach ihrem jüngsten Protest in Berlin eine Potsdamer Forscherin besucht. "Danke an Prof. Ricarda Winkelmann für einen... Die Klima-Aktivistin Greta Thunberg hat nach ihrem jüngsten Protest in Berlin eine Potsdamer Forscherin besucht. "Danke an Prof. Ricarda Winkelmann für einen... 👓 Vollständige Meldung