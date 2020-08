23.08.2020 ( vor 12 Stunden )

München/Lissabon (dpa) - Mit Mundschutz und Fanschal oder hupend im Auto haben Tausende Anhänger des FC Bayern in München den Sieg ihrer Mannschaft im Finale der Champions League und das damit erreichte Triple gefeiert. Mehrere Tausend Fans kamen am späten Sonntagabend rasch zur Leopoldstraße in der