24.08.2020 ( vor 1 Woche )



Die neue Woche startet in Berlin und Brandenburg mit Schauern und Gewittern - in den kommenden Tagen bleibt es durchwachsen mit warmen Höchsttemperaturen von bis zu 26 Grad. Für den Dienstag kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) zunächst heiteres Wetter an, im weiteren Tagesverlauf sollen sich von Die neue Woche startet in Berlin und Brandenburg mit Schauern und Gewittern - in den kommenden Tagen bleibt es durchwachsen mit warmen Höchsttemperaturen von bis zu 26 Grad. Für den Dienstag kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) zunächst heiteres Wetter an, im weiteren Tagesverlauf sollen sich von 👓 Vollständige Meldung