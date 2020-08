SAT.1 REGIONAL Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd @althusmann zeigt sich offen für eine #Maskenpflicht am Arbeitsplatz. #CDU… https://t.co/lyY3jHB0Bs vor 5 Minuten Salzgitter Zeitung Minister Althusmann offen für Maskenpflicht am Arbeitsplatz https://t.co/UtGkW0p5bd vor 9 Minuten GN-Online Althusmann offen für Maskenpflicht am Arbeitsplatz - mehr auf: https://t.co/d4ZP7ooRmp #Niedersachsen - Die GN jetz… https://t.co/j8z2pBJ9dx vor 3 Stunden WESER-KURIER Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann hat sich offen für eine #Maskenpflicht am Arbeitsplatz gezeigt. https://t.co/MmMU2z0LmY vor 3 Stunden