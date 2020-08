Don Juan 👽👼 Trotz Quarantäne: Corona-Infizierter ging in Nürnberger Klub feiern https://t.co/mlkoAi2Oyh via @derspiegel vor 23 Sekunden Gabla RT @doctorbluesky: Jo ... und genau deswegen brauchen wir klare Ansagen und Konsequenzen .... Trotz Quarantäne: Corona-Infizierter ging in… vor 1 Minute lucky_Steve Trotz Quarantäne: Corona-Infizierter ging in Nürnberger Klub feiern https://t.co/BoDNU6UWat via @derspiegel vor 8 Minuten nur_so_hier Trotz Quarantäne: Corona-Infizierter geht in Nürnberg feiern https://t.co/F6voeKQVDw via @TOnline_News vor 38 Minuten Ulrike Borngräber Jo ... und genau deswegen brauchen wir klare Ansagen und Konsequenzen .... Trotz Quarantäne: Corona-Infizierter gin… https://t.co/XmSNsiWpaN vor 38 Minuten Ilgrande Das Ordnungsamt soll darüber entscheiden? Schadensersatz sollte auf jeden Fall fällig sein. Wenn der Kerl auch nur… https://t.co/n6mJ94v57L vor 1 Stunde