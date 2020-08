26.08.2020 ( vor 5 Stunden )



Am dritten Prozesstag gegen den Berliner Clan-Chef Arafat Abou-Chaker hat das Landgericht Bushido als Zeuge gehört. Die Aussage des Rappers war mehrmals verschoben worden. Im Prozess gegen den Berliner Clan-Chef Arafat Abou-Chaker und drei seiner Brüder hat der Rapper Bushido am Mittwoch als Zeuge v Am dritten Prozesstag gegen den Berliner Clan-Chef Arafat Abou-Chaker hat das Landgericht Bushido als Zeuge gehört. Die Aussage des Rappers war mehrmals verschoben worden. Im Prozess gegen den Berliner Clan-Chef Arafat Abou-Chaker und drei seiner Brüder hat der Rapper Bushido am Mittwoch als Zeuge v 👓 Vollständige Meldung