27.08.2020 ( vor 10 Stunden )



(dpa) - "No Therapy" nennt Berlin (dpa) - "No Therapy" nennt Felix Jaehn seine neue Single, die gerade erschienen ist. Der DJ und Musikproduzent ("Cheerleader") ist nach einer längeren Phase der Selbstfindung mittlerweile mit sich im Reinen. "Ich lebe seit einem halben Jahr ein Leben, in dem alle Probleme gelöst sind und es m 👓 Vollständige Meldung