Katja Kipping tritt nicht mehr als Linke-Chefin an

29.08.2020 ( vor 7 Stunden )

Im Oktober ist in Erfurt Parteitag für die Linken. Bei der Wahl der Parteispitze wird Katja Kipping sich aber diesmal zurückhalten. Die 42-Jährige hat entschieden, nicht mehr zu kandidieren. Katja Kipping wird bei der kommenden Wahl der Parteispitze der Linken nicht mehr antreten. Das melden mehrere Medien übereinstimmend. Kipping soll ihre Pläne in einem Brief an ihre Partei geäußert haben. Se...