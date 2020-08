29.08.2020 ( vor 5 Stunden )



gegen die staatliche Corona-Politik haben am Samstagabend eine Absperrung am Reichstagsgebäude in Demonstranten gegen die staatliche Corona-Politik haben am Samstagabend eine Absperrung am Reichstagsgebäude in Berlin durchbrochen. Sie seien die Treppe hoch gestürmt, berichtete ein dpa-Reporter am Ort. Polizeibeamte drängten die Menschen zurück, sie setzten Pfefferspray ein. Es kam zu Rangeleien. 👓 Vollständige Meldung