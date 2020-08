29.08.2020 ( vor 11 Stunden )

Hunderte Demonstranten – viele mit Reichsflaggen – durchbrachen bei der Anti-Corona- Demo in Berlin eine Absperrung vor dem Reichstag . Politiker äußern sich entsetzt über die Bilder. Demonstranten gegen die staatliche Corona-Politik haben am Samstagabend eine Absperrung am Reichstagsgebäude in Berlin