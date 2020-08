In Berlin eskaliert die Situation am Samstag. Politiker sind entsetzt über Demonstranten, die vors Reichstagsgebäude stürmen und Reichsflaggen wehen lassen.

Am Rande der Corona-Demo in Berlin wollten zahlreiche Teilnehmer ins Reichstagsgebäude eindringen. Drei Polizisten hielten die Menge zurück. Der...