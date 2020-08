31.08.2020 ( vor 2 Stunden )



Als Reaktion auf die Erstürmung der Reichtstagstreppe durch Rechtsextremisten will der Als Reaktion auf die Erstürmung der Reichtstagstreppe durch Rechtsextremisten will der Bundestag geplante Schutzmaßnahmen zeitlich vorziehen. Geisel will zudem Maskenpflicht für Demonstrationen vorschreiben. 👓 Vollständige Meldung