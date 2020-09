01.09.2020 ( vor 2 Tagen )



In Essen stimmen die Gläubiger des Konzerns In Essen stimmen die Gläubiger des Konzerns Galeria Karstadt Kaufhof über die Zukunft des angeschlagenen Unternehmens ab. In der Hoffnung, das Unternehmen zu retten, müssen sie wohl große Zugeständnisse machen. Die Gläubiger des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof stellen in Essen die Weichen 👓 Vollständige Meldung