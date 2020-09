01.09.2020 ( vor 2 Stunden )



Leipzig (dpa) - Die starken Leistungen in der Leipzig (dpa) - Die starken Leistungen in der Champions League von Dayot Upamecano haben offenbar das Interesse des englischen Fußball -Traditionsclubs Manchester United geweckt. Nach einem Bericht der "Times" will Trainer Ole Gunnar Solskjaer seine Defensive mit dem Verteidiger von RB Leipzig verstä 👓 Vollständige Meldung