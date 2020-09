01.09.2020 ( vor 6 Stunden )



In Bayern sind zwei Gleisarbeiter von einer Bahn überfahren worden. Die beiden Männer erlagen ihren Verletzungen noch am Unfallort. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Ein Zug hat im Landkreis Aschaffenburg zwei Gleisarbeiter erfasst und tödlich verletzt. Die beiden 22 und 34 Jahre alten Männer arbeiteten am Dienstagvormittag auf einer Baustelle in der Nähe von Stockstadt am Main, wie die Polize... 👓 Vollständige Meldung