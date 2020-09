01.09.2020 ( vor 5 Stunden )



Ein menschlicher Schädel, den Spaziergänger im August entdeckt hatten, stieß Ermittlungen in Bayern an. Nun wurde die Identität des Verstorbenen geklärt – er war vor zehn Jahren verschwunden. Einen in der Oberpfalz gefundenen Schädel haben Ermittler durch ein DNA-Gutachten einem Vermissten zugeordnet. Der damals 80-Jährige sei zuletzt im Juli 2010 in Bad Neualbenreuth in Bayern gesehen worden,... 👓 Vollständige Meldung