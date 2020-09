02.09.2020 ( vor 16 Stunden )



Berlin (dpa) - Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland 1256 neue Corona-Infektionen gemeldet. Dies gab das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwoch auf seiner Homepage bekannt (Datenstand 2.9., 0.00 Uhr). Der seit Mitte Juli beobachtete Zuwachs in den übermittelten Berlin (dpa) - Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland 1256 neue Corona-Infektionen gemeldet. Dies gab das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwoch auf seiner Homepage bekannt (Datenstand 2.9., 0.00 Uhr). Der seit Mitte Juli beobachtete Zuwachs in den übermittelten Fallzahlen 👓 Vollständige Meldung